Погода подвела

В России в силу климатических условий спрос на часть товаров и услуг носит сезонный характер. Рынок велосипедов относится именно к этой категории. В этом году погодные условия в Свердловской области сыграли против компаний, занимающихся продажей и сдачей в аренду этого вида транспорта. Ситуацию усугубила неблагоприятная экономическая ситуация в стране и снижение реальных доходов населения. Пик сезона уже прошел, и сейчас спрос будет только снижаться. Вполне вероятно, что в этом году этот сегмент бизнеса вновь покажет убыток.В отличие от европейских стран, в России культура передвижения по городу на велосипедах находится еще на стадии развития. Зачастую это объясняется тем, что погодные условия Урала не позволяют все время использовать велосипед в качестве основного средства передвижения. Начиная с 2015 года, аналитики отмечают плавное снижение уровня продаж этого вида транспорта.По данным исследования маркетингового агентства Discovery Research Group, объем рынка велосипедов в России в 2015 году составил 3,276 млн шт., что на 26,3% меньше, чем в 2014-м. За период с 2011 по 2015 годы наибольший объем рынка велосипедов наблюдается в 2014 году. Суммарный объем производства двухколесных велосипедов в России в 2015 году на 38,8% меньше, чем в 2014 году.По данным лидера по объему производства велосипедов в России — компании «Веломоторс», за последний год продажи этого вида транспорта упали на 20% в количественном выражении и на 35-40% в денежном. Сильнее всего просел высокий ценовой сегмент.По мнению экспертов, в этом году падение рынка может усилиться ввиду холодного и дождливого лета. Уже сейчас перенос старта начала велосипедного сезона отразился и на уровне цен на новые велосипеды.Однако здесь стоит отметить, что статистика по ценовым показателям в Свердловской области отличается от общероссийской. Так, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за I полугодие по всей России отмечается рост цен на велосипеды: детские выросли на 2,18%, а взрослые — на 10,72%. В это же время в Свердловской области произошел спад на 6,35% и 4,93% соответственно.На фоне снижения цен на новые велосипеды в регионе, как отмечают участники рынка, начали расти и продажи. Так, по данным интернет-магазина е96, в 2017 году отмечается рост объема реализации на первичном рынке велосипедов.«По сравнению с 2016 годом в этом году продажи выросли на 25%. Сезон начался раньше, чем в прошлом году, уже в марте были хорошие продажи, но и спад начался тоже раньше обычного — погода подвела. Средний чек остался на уровне прошлого года. Картина популярной модели не изменилась по сравнению с прошлым годом — горный скоростной велосипед начального уровня. Самокаты выросли к прошлому году еще сильнее. Рост составил 69% в выручке, а средний чек подтянулся до 4 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе интернет-магазина е96.Стоит отметить, что падение цен наблюдается не только на первичном, но и на вторичном рынке. По данным портала Avito, во II квартале 2017 года средняя стоимость товаров в категории «Велосипеды» составила 8,7 тыс. руб. Дороже всего стоят горные и дорожные модели — 17,2 и 14,6 тыс. руб. соответственно. BMX предлагаются к продаже в Екатеринбурге за 12,4 тыс. руб., детские велосипеды — за 5,2 тыс. руб.По данным экспертов портала, в сравнении с аналогичным периодом прошлого квартала в большинстве подкатегорий зафиксирована отрицательная ценовая динамика. Так, стоимость детских велосипедов уменьшилась на 30%, дорожных — на 24,3%, горных — на 19,9%.«Наиболее востребованы в Екатеринбурге горные и детские велосипеды: во II квартале 2017 года их доли в региональной структуре спроса составили 42% и 22% соответственно. Менее популярны дорожные велосипеды (12%) и BMX (9%)», — прокомментировали УрБК в Avito.Помимо снижения цен на подержанные велосипеды, участники рынка отмечают падение спроса на аренду данного вида транспорта. По словам директора фирмы по прокату велосипедов «Renta-Drive» Дмитрия Тонкова, в этом году прибыль демонстрирует падение в три раза.«По сравнению с показателями прошлого года прибыль от проката велосипедов в этом году сократилась в 3 раза. Когда льет дождь, то у меня в кассе абсолютно нет выручки. А дождь этим летом льет в 9 из 10 дней», — рассказал Д. Тонков.Отрицательную динамику подтвердили и в компании по прокату велосипедов «Морской стиль». По словам его представителей, прибыль от проката снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом.До конца сезона остается еще несколько месяцев, и насколько они станут удачными для велосипедного рынка Екатеринбурга, пока не ясно. Однако нет сомнений в том, что те условия, которые сложились в регионе: холодное и дождливое лето, отсутствие оборудованных велодорожек, а также неразвитая культура передвижения на велосипедах, вряд ли позволят этому сегменту бизнеса расти.