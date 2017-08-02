Дайджест

Украина подаст в суд на Россию из-за строительства Крымского моста

2 август 2017 (12:44)

Киев подготовит иск в международный суд из-за строительства Крымского моста. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов, в настоящее время подсчитываются недополученные средства.

«Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу», — отметил Лавренюк.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...