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Украина подаст в суд на Россию из-за строительства Крымского моста

Киев подготовит иск в международный суд из-за строительства Крымского моста. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов, в настоящее время подсчитываются недополученные средства.



«Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу», — отметил Лавренюк.

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