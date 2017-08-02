Дайджест
Украина подаст в суд на Россию из-за строительства Крымского моста
2 август 2017 (12:44)
Киев подготовит иск в международный суд из-за строительства Крымского моста. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов, в настоящее время подсчитываются недополученные средства.
«Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу», — отметил Лавренюк.
Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов, в настоящее время подсчитываются недополученные средства.
«Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу», — отметил Лавренюк.
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