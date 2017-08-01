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В Мексике убили главу полиции города Селая

1 август 2017 (17:31)

В Мексике неизвестные злоумышленники убили начальника полиции города Селая и одного из его телохранителей. Об этом сообщает WRAL со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Сообщается, что высокопоставленный полицейский Сантос Хуарес Рочас и его охранник были найдены мертвыми на окраине близлежащего города Саламанка.

Отмечается, что прокуратура и сотрудники уголовного розыска намерены «проанализировать улики, чтобы попытаться найти ответственных за двойное убийство».

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