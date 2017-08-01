Дайджест
В Луганске повредили памятник ополченцам
1 август 2017 (12:47)
В результате подрыва поврежден установленный в центре Луганска памятник защитникам Республики «Они отстояли Родину». Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр».
По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, взрыв произошел в ночь на вторник, 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.
«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.
По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, взрыв произошел в ночь на вторник, 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.
«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.
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