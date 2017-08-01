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КНДР запустила с подлодки баллистическую ракету
1 август 2017 (12:46)
Пентагон обнаружил «чрезвычайно необычный и беспрецедентный уровень» активности северокорейских подводных средств, свидетельствующих о «холодном запуске» баллистической ракеты. Об этом CNN сообщил источник в американских вооруженных силах.
В испытании, о котором идет речь, используется пар высокого давления для выведения ракеты из пускового контейнера в воздух до того, как ее двигатели воспламеняются.
Это помогает защитить подводную лодку, погружную платформу или любое другое оборудование, используемое для запуска, от пламени и теплового излучения двигателя, что могло бы привести к повреждениям.
В испытании, о котором идет речь, используется пар высокого давления для выведения ракеты из пускового контейнера в воздух до того, как ее двигатели воспламеняются.
Это помогает защитить подводную лодку, погружную платформу или любое другое оборудование, используемое для запуска, от пламени и теплового излучения двигателя, что могло бы привести к повреждениям.
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