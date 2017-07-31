Дайджест
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов
31 июль 2017 (17:07)
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 млн долл. США. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долл. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долл.
В топ-10 также вошли Дима Билан (6 млн долл. США), Григорий Лепс (6 млн), группа «Би-2» (5,7 млн), Сергей Шнуров (5 млн), Земфира (5 млн), Николай Басков (4,3 млн) и Егор Крид (4 млн).
Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 млн долл. США. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 млн долл. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 млн долл.
В топ-10 также вошли Дима Билан (6 млн долл. США), Григорий Лепс (6 млн), группа «Би-2» (5,7 млн), Сергей Шнуров (5 млн), Земфира (5 млн), Николай Басков (4,3 млн) и Егор Крид (4 млн).
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