Кризис

Отток капитала из ориентированных на Россию фондов c начала года составил 2 млрд долл. США

С начала 2017 года отток средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил почти 2 млрд долл. США. В июле — 300 млн долл США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию EPFR.



Уход инвесторов с российского рынка происходил на фоне их возвращения в фонды развивающихся стран.



По данным EPFR, за минувший месяц фонды emerging markets привлекли более 4,7 млрд долл. США, а за пять месяцев — более 32,4 млрд. При этом российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров.



Сопоставимый отток средств за минувший месяц был выведен из Бразилии (246 млн долл. США), однако за пять месяцев результат был положительным (745 млн долл. США). Больший объем средств был выведен только из Китая (1,4 млрд и 5,4 млрд долл. США соответственно), но размер этого рынка существенно больше российского.



Лидером по привлечению средств среди развивающихся стран стала Индия, в фонды которой за пять месяцев было инвестировано 2,8 млрд долл. США.

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