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Акции Amazon резко подешевели на бирже

Акции американской компании Amazon упали после публикации отчетности за второй квартал 2017 года, согласно которой чистая прибыль компании снизилась на 77%. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на CNBC.



В течение нескольких часов после публикации стоимость акций компании на торгах после официального закрытия биржи снизилась на 3%.



Amazon сообщила, что во втором квартале чистая прибыль составила только 197 млн долл. США — при 857 млн за тот же период годом ранее. Однако выручка компании возросла — с 30,4 млрд до 37,96 млрд долл. США.

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