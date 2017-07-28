Дайджест
Министр обороны Японии ушла в отставку
28 июль 2017 (16:52)
Министр обороны Японии Томоми Инада объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает Reuters.
Уход Инады связан со скандалом вокруг сокрытия документов по операции японских миротворцев в Южном Судане. Как отмечается, ситуация вокруг министра негативно сказалась на рейтинге премьера Синдзо Абэ, который активно поддерживал Инаду.
Абэ также принес извинения за то, что назначил ее во главе министерства. Он добавил, что несет полную ответственность за скандал.
Уход Инады связан со скандалом вокруг сокрытия документов по операции японских миротворцев в Южном Судане. Как отмечается, ситуация вокруг министра негативно сказалась на рейтинге премьера Синдзо Абэ, который активно поддерживал Инаду.
Абэ также принес извинения за то, что назначил ее во главе министерства. Он добавил, что несет полную ответственность за скандал.
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