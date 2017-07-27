Заготовке кормов мешают дожди

Несмотря на то, что июль принес на Средний Урал долгожданную теплую погоду, дожди так и не ушли из региона. Повышенная влажность не дает сельхозпроизводителям просушить сено, и заготовка кормов по этому показателю значительно отстает от плана. В некоторых муниципалитетах Свердловской области значения и вовсе нулевые. Фермеры винят синоптиков в неточных прогнозах, те, в свою очередь, сообщают о неустойчивой погоде до конца лета.Дождливая погода в этом году с лихвой компенсировала недостаток влаги после засушливого лета 2016 года и довольно скудных на осадки осени и зимы. Вместе с тем аграрии столкнулись с другой проблемой — недостатком солнца и тепла. Однако из-за повышенной влажности в регионе не успевают просыхать корма. Так, в Артинском районе к середине лета сельхозпроизводители выполнили план по заготовке сена на 0%.«На утро 17 июля (по данным Артинского управления АПК) заготовлено сена — 0% при плане 8 тыс. 469 то, сенажа — 13% при плане 26 тыс. 269 т, силоса — 12% при плане 23 тыс. 301 т. Всего 2,8 кормовых единиц на одну условную голову», — пишет газета «Артинские вести».В середине лета ситуация с погодой, казалось, наладилась: дожди перестали быть затяжными, и появилось солнце. Однако для заготовки сена этого пока не достаточно.«Солнышко появилось, но высушить корма не можем. До обеда роса сохнет, после обеда немного подсушится, а в четыре гроза собирается. С сеном проблема у нас. Думаю, что грубые корма все равно возьмем, потому что их в избытке наросло. Сочные корма идут вообще шикарно у нас. Если техника не проваливается, где-то на пригорках убирают. Я думаю, что наберем больше 30 кормовых единиц на условную голову», — рассказал УрБК председатель Союз фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.По словам директора СХПК «Битимский» Михаила Мальцева, тепла не хватает не только для заготовки кормов. Неясно, как такое дождливое лето отразится на урожае зерна и кукурузы.«Проблема еще — зерно пока зеленое, плохо прозревает. Тепла не хватает. И для кукурузы тепла не хватает. По сену у нас тоже положение швах, а ведь уже конец июля. Мы пока заготовили сена на 30% от плановых показателей. Надеемся, что погода установится. Но где он, этот справедливый бог, никто не знает. И никто не говорит, будет эта погода или нет. Пока такая ситуация, к сожалению. Мы готовим корма, готовим сенаж, чтобы время не потерять», — прокомментировал глава кооператива.В результате фермерам приходится подгадывать уборку кормов под хорошую погоду, рассказал председатель СПК «Килачевский» Анатолий Никифоров. И тут главной проблемой становятся прогнозы синоптиков.«У нас сена на 50% от плана заготовлено. Сенаж сейчас стали заготавливать второй укос. Первый укос уже убрали — люцерну, клевер. Но тоже много испортили сена. Мы просто подгадываем под хорошие дни. Был бы четкий прогноз по погоде, а то написано одно — во вторник по прогнозу не было дождей, а столько осадков в итоге выпало. А синоптики разводят руками и говорят — прогноз же», — отметил Анатолий Никифоров.Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк отмечает, что особенно неблагоприятными для заготовки кормов были условия во второй половине июня — первой декаде июля. К середине лета ситуация улучшилась: повысился температурный фон, сократилось количество осадков. Однако передышка оказалась недолгой.«В последние пять дней дожди участились, особенно на крайнем севере области и в горно-заводской зоне. Это такие районы как Североуральск, Серов, Верхотурье. Также интенсивные дожди прошли 22 и 26 июля на юго-востоке и юго-западе области. На остальной территории осадки были все-таки весьма незначительные. Я бы сказала, что во второй половине июля условия были удовлетворительные: дожди преимущественно носили кратковременный характер, и температурный фон повысился. Среднесуточная температура повысилась до 17-18 градусов, временами достигала 20 градусов. Днем воздух прогревался до 24-28 градусов», — прокомментировала Людмила Саваринюк.По ее словам, в конце июля и начале августа Средний Урал ожидают потепление и ослабление осадков, после которых погода вновь станет неустойчивой. В целом температура и количество осадков в августе окажутся в пределах климатической нормы.Напомним, что три предыдущих года в Свердловской области оставались неурожайными из-за плохой погоды. В 2014 и 2015 годах аграрии терпели убытки из-за холодов и дождей, а в 2016-м — из-за засухи. По словам аграриев, пока рано прогнозировать, насколько урожайным этот год. Все зависит оттого, насколько теплым окажется последний месяц лета.