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Киевское «Динамо» опасается играть в Мариуполе

Киевское «Динамо» обратилось к руководству Федерации футбола Украины и Украинской премьер-лиги с официальной просьбой перенести гостевой матч седьмого УПЛ против «Мариуполя» в другой город. Об этом сообщает RT.



Просьба связана с опасениями за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории. Однако генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» заявил, что «еще не понятно, где больше рисков — в Киеве или Мариуполе».



Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.

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