Дайджест
Киевское «Динамо» опасается играть в Мариуполе
27 июль 2017 (12:32)
Киевское «Динамо» обратилось к руководству Федерации футбола Украины и Украинской премьер-лиги с официальной просьбой перенести гостевой матч седьмого УПЛ против «Мариуполя» в другой город. Об этом сообщает RT.
Просьба связана с опасениями за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории. Однако генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» заявил, что «еще не понятно, где больше рисков — в Киеве или Мариуполе».
Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.
Просьба связана с опасениями за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории. Однако генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» заявил, что «еще не понятно, где больше рисков — в Киеве или Мариуполе».
Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.
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