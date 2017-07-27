Дайджест

В Израиле сделают 9 мая государственным праздником

Израильский кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает РИА Новости.



Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, а также определяет порядок организации торжеств.



Депутаты единогласно утвердили законопроект. Министр образования, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт по-русски заявил, что «сегодня еще один День победы».



День победы 9 мая празднуют на территории бывшего СССР, на Западе разгром нацистской Германии отмечают на день раньше, 8 мая. Агентство поясняет, что израильтяне празднуют шире прописанного законом «обязательного минимума», однако данная традиция впервые закреплена юридически.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: