Дайджест
В Израиле сделают 9 мая государственным праздником
27 июль 2017 (12:32)
Израильский кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, а также определяет порядок организации торжеств.
Депутаты единогласно утвердили законопроект. Министр образования, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт по-русски заявил, что «сегодня еще один День победы».
День победы 9 мая празднуют на территории бывшего СССР, на Западе разгром нацистской Германии отмечают на день раньше, 8 мая. Агентство поясняет, что израильтяне празднуют шире прописанного законом «обязательного минимума», однако данная традиция впервые закреплена юридически.
Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, а также определяет порядок организации торжеств.
Депутаты единогласно утвердили законопроект. Министр образования, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт по-русски заявил, что «сегодня еще один День победы».
День победы 9 мая празднуют на территории бывшего СССР, на Западе разгром нацистской Германии отмечают на день раньше, 8 мая. Агентство поясняет, что израильтяне празднуют шире прописанного законом «обязательного минимума», однако данная традиция впервые закреплена юридически.
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