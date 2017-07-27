Дайджест
В России скончался многократный чемпион мира по мотокроссу
27 июль 2017 (12:31)
В России умер трехкратный чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев. Ему было 69 лет. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Спортсмен побеждал на чемпионатах мира в 1974, 1977 и 1978 годах. На чемпионате мира 1976 года Моисеев стал вторым.
«В 2000 году возглавил Мотоциклетную федерацию России и в самый трудный ее период внутренних разногласий сплотил регионы страны и дал новый старт современному развитию мотоспорта», — говорится в сообщении МФР.
После окончания карьеры гонщика Моисеев стал тренером. В 2000 году он избирался на пост президента Мотоциклетной федерации России.
Спортсмен побеждал на чемпионатах мира в 1974, 1977 и 1978 годах. На чемпионате мира 1976 года Моисеев стал вторым.
«В 2000 году возглавил Мотоциклетную федерацию России и в самый трудный ее период внутренних разногласий сплотил регионы страны и дал новый старт современному развитию мотоспорта», — говорится в сообщении МФР.
После окончания карьеры гонщика Моисеев стал тренером. В 2000 году он избирался на пост президента Мотоциклетной федерации России.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В США умер дизайнер Кубка мира по футболу
- Сборная Германии завоевала Кубок мира, обыграв Аргентину
- Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту Алексей Обыденнов поблагодарил ОАО «НПК «Уралвагонзавод» за поддержку
- В Москве умер футболист Валентин Иванов
- Расул Мирзаев лишился возможности быть чемпионом мира по боевому самбо
Loading...