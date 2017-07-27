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В России скончался многократный чемпион мира по мотокроссу

В России умер трехкратный чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев. Ему было 69 лет. Об этом сообщает «Р-Спорт».



Спортсмен побеждал на чемпионатах мира в 1974, 1977 и 1978 годах. На чемпионате мира 1976 года Моисеев стал вторым.



«В 2000 году возглавил Мотоциклетную федерацию России и в самый трудный ее период внутренних разногласий сплотил регионы страны и дал новый старт современному развитию мотоспорта», — говорится в сообщении МФР.



После окончания карьеры гонщика Моисеев стал тренером. В 2000 году он избирался на пост президента Мотоциклетной федерации России.

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