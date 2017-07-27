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УПН: В Екатеринбурге продолжают дешеветь однокомнатные квартиры и комнаты

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 66 тыс. 364 руб. С февраля 2015 года цены упали на 13,5%, за последний месяц показатель вырос на 0,1%. Об этом говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).



Среди отдельных территориальных сегментов снижение цен (1,8%) за последние четыре недели фиксировалось только в четвертом ценовом поясе. Здесь цена 1 кв. м. составила 47 тыс. 750 руб. за кв. м. В центре отмечается повышение цен на 2,6% (до 96 тыс. 516 руб. за кв. м.). В районах первого, а также третьего поясов цены выросли на 0,2%, а во втором они не изменились. При этом за прошедшую неделю по большинству сегментов отмечается отрицательная корректировка цен, которая снизила темпы роста показателя за четыре недели.



Среди объектов различных размеров снижение цен за последний месяц продемонстрировали только однокомнатные квартиры, средняя цена на которые опустилась на 0,2% (до 70 тыс. 817 руб. за кв. м.). Стоимость двухкомнатных квартир выросла на 0,1% (до 64 тыс. 791 руб. за кв. м.). Цены на трехкомнатные квартиры остались на уровне четырехнедельной давности (65 тыс. 447 руб. за кв. м.). Общий уровень цен на квартиры с четырьмя и более комнатами достиг отметки 68 тыс. 652 руб. (0,4%).



Активность покупателей на рынке остается стабильной. Текущая корректировка цен обусловлена в первую очередь избыточным предложением. В условиях высокой конкуренции продавцы вынуждены снижать цены как в процессе экспозиции, так и в процессе торга.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние 4 недели оно составило 0,6%, а средний уровень цен предложения — 61 тыс. 657 руб. за кв. м. Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом.

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