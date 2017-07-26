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На севере Германии перевернулся грузовик с пивом

На севере Германии в федеральной земле Нижняя Саксония грузовик с несколькими тысячами бутылок пива перевернулся на федеральной трассе. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает портал «Газета.ру».



52-летний водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.



Прицеп грузовика опрокинулся на проезжую часть вместе с десятками пивных ящиков. В результате движение автотранспорта по трассе оказалось заблокированным.



Водитель был заблокирован в салоне, но спасатели вытащили его оттуда. Мужчина получил лишь незначительные ранения.

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