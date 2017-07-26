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«Евровидение-2018» будет проходить в Лиссабоне

Песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщение на сайте конкурса.



«Сегодня был объявлен принимающий город для конкурса песни Евровидение 2018 года в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в столице Португалии Лиссабоне», — говорится в сообщении.



Также на сайте опубликован видеоролик, который посвящен конкурсу.



Напомним, победу на песенном конкурсе «Евровидение-2017» одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois».

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