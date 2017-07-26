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В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина

26 июль 2017 (11:24)

Мужчина, подозреваемый в нападении на людей с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, задержан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Подозреваемым оказался 50-летний Франц Врузис. Полиция кантона Цюрих, который соседствует с Шаффхаузеном, сообщила, что мужчина был задержан в Тальвиле. По последним данным, подозреваемый ранил двух человек.

Накануне сообщалось, что в швейцарском городе Шаффхаузен вооруженный бензопилой мужчина напал на офис страховой компании и ранил пять человек.

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