Дайджест
В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина
26 июль 2017 (11:24)
Мужчина, подозреваемый в нападении на людей с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, задержан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
Подозреваемым оказался 50-летний Франц Врузис. Полиция кантона Цюрих, который соседствует с Шаффхаузеном, сообщила, что мужчина был задержан в Тальвиле. По последним данным, подозреваемый ранил двух человек.
Накануне сообщалось, что в швейцарском городе Шаффхаузен вооруженный бензопилой мужчина напал на офис страховой компании и ранил пять человек.
Подозреваемым оказался 50-летний Франц Врузис. Полиция кантона Цюрих, который соседствует с Шаффхаузеном, сообщила, что мужчина был задержан в Тальвиле. По последним данным, подозреваемый ранил двух человек.
Накануне сообщалось, что в швейцарском городе Шаффхаузен вооруженный бензопилой мужчина напал на офис страховой компании и ранил пять человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Техасе мужчина открыл стрельбу по людям
- Задержан вооруженный мужчина, наблюдавший за кортежем Обамы
- В Санкт-Петербурге задержан мужчина с арбалетом
- В Китае маньяк ранил более 20 школьников
- Очередное нападение на детей в Китае
Loading...