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В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина

Мужчина, подозреваемый в нападении на людей с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, задержан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.



Подозреваемым оказался 50-летний Франц Врузис. Полиция кантона Цюрих, который соседствует с Шаффхаузеном, сообщила, что мужчина был задержан в Тальвиле. По последним данным, подозреваемый ранил двух человек.



Накануне сообщалось, что в швейцарском городе Шаффхаузен вооруженный бензопилой мужчина напал на офис страховой компании и ранил пять человек.

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