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Пассажир забыл в самолете Москва — Владивосток 2 млн рублей

Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции вернули невнимательному пассажиру ценные вещи и 2 млн руб., забытые в самолете. Об этом сообщает «Интерфакс».



«К полицейским обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. В ней полицейские обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и 2 млн руб. Какие-либо документы в сумке отсутствовали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Владельцем оказался 53-летний житель Приморья, который уже покинул аэропорт.



Мужчина объяснил, что сильно устал во время полета, поэтому сразу после посадки вышел из самолета и направился к встречавшим его родственникам.

Отсутствие сумки он заметил только после того, как ему позвонили полицейские.

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