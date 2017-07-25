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Пассажир забыл в самолете Москва — Владивосток 2 млн рублей
25 июль 2017 (17:27)
Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции вернули невнимательному пассажиру ценные вещи и 2 млн руб., забытые в самолете. Об этом сообщает «Интерфакс».
«К полицейским обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. В ней полицейские обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и 2 млн руб. Какие-либо документы в сумке отсутствовали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Владельцем оказался 53-летний житель Приморья, который уже покинул аэропорт.
Мужчина объяснил, что сильно устал во время полета, поэтому сразу после посадки вышел из самолета и направился к встречавшим его родственникам.
Отсутствие сумки он заметил только после того, как ему позвонили полицейские.
«К полицейским обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. В ней полицейские обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и 2 млн руб. Какие-либо документы в сумке отсутствовали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Владельцем оказался 53-летний житель Приморья, который уже покинул аэропорт.
Мужчина объяснил, что сильно устал во время полета, поэтому сразу после посадки вышел из самолета и направился к встречавшим его родственникам.
Отсутствие сумки он заметил только после того, как ему позвонили полицейские.
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