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Юные корреспонденты посетили тренажер «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» провела традиционную экскурсию для школьников в своем тренажерном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В этом году 10 юных корреспондентов пришли на стажировку из разных школ области в рамках проекта «Объединённый школьный медиа-холдинг» при поддержке Свердловского творческого союза журналистов и министерства общего и профессионального образования Свердловской области.



«Директор тренажерного центра Николай Харитонов продемонстрировал школьникам тренажер-симулятор в действии, показал кабину и рассказал какие навыки отрабатывают пилоты на регулярных тренировках. Визит ребят стал одним из этапов их стажировки как настоящих журналистов, который поможет им лучше узнать авиационные профессии и написать профессиональные очерки и статьи. В завершении ребятам вручили фирменные сувениры «Уральских авиалиний», — говорится в сообщении.



Отметим, что «Уральские авиалинии» ежегодно проводят экскурсии для детских групп, в том числе в рамках программы «Единая промышленная карта». Авиакомпания всегда с готовностью откликается на подобные проекты, чтобы подрастающее поколение могло узнать больше о гражданской авиации.

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