Дайджест
Эрдоган прокомментировал закупку российских комплексов С-400
25 июль 2017 (13:10)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, который сказал, что Турция должна объяснить свое намерение приобрести российскую зенитную систему С-400. Слова турецкого лидера передает Anadolu.
«Почему это должно беспокоить их? Каждая страна должна предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что переговоры с Россией о покупке С-400 практически завершены.
Ранее в понедельник представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турции предстоит объяснить покупку зенитной системы С-400 у России. «Турция — наш союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений», — сказал он.
«Почему это должно беспокоить их? Каждая страна должна предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что переговоры с Россией о покупке С-400 практически завершены.
Ранее в понедельник представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турции предстоит объяснить покупку зенитной системы С-400 у России. «Турция — наш союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений», — сказал он.
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