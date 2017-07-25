Дайджест
В Днепре напали на участников АТО
25 июль 2017 (13:09)
В украинском Днепре группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Об этом сообщает местное издание «Днепроград».
Издание указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Одним из них оказался Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-ой мотопехотной бригады ВСУ, имя второго не называется. Еще четыре человека, включая сослуживца Вагнера, адвоката Эдмонда Саакяна, с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
«Интерфакс-Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.
Издание указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Одним из них оказался Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-ой мотопехотной бригады ВСУ, имя второго не называется. Еще четыре человека, включая сослуживца Вагнера, адвоката Эдмонда Саакяна, с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
«Интерфакс-Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.
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