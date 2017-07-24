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В Армейских международных играх примут участие более 1,2 тыс. человек

Для участия в конкурсах Армейских международных игр в Россию прибыли 1238 военнослужащих из 22 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.



В ведомстве уточнили, что команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР 13 воинскими эшелонами были доставлены к местам проведения конкурсов «Танковый биатлон, «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки», «Полевая кухня».



Третьи Армейские международные игры в 2017 году продлятся с 29 июля по 12 августа и пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.

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