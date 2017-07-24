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Ё-мобиль Жириновского будет отремонтирован

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, откликнулся на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского отремонтировать его сломавшийся «Ё-мобиль». Об этом пишет «Коммерсантъ».



.По утверждению Жириновского, у его автомобиля, выпущенного всего в трех экземплярах, в 2016 году сломался аккумулятор, и машина простаивает. Письмо от политика поступило в аппарат правительства в конце июня.



«После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось. Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении», — говорится в письме.

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