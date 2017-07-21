Дайджест
Иракская армия потеряла 20 тыс. человек при штурме Мосула
21 июль 2017 (16:52)
Потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тыс. погибших и раненых. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев.
«Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», — добавил аль-Малики.
19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тыс. мирных жителей.
По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев.
«Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», — добавил аль-Малики.
19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тыс. мирных жителей.
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