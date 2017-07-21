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Иракская армия потеряла 20 тыс. человек при штурме Мосула

Потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тыс. погибших и раненых. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.



По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев.



«Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», — добавил аль-Малики.



19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тыс. мирных жителей.

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