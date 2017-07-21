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Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск

21 июль 2017 (16:51)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает портал «Газета.ру».

«Глава государства находится в краткосрочном отпуске», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что негативно относится к постоянно возникающим инициативам переименовать тот или иной объект в его честь.

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