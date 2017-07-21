Дайджест

Российский военный корабль вошел в Средиземное море

21 июль 2017 (16:51)

Российский десантный корабль «Николай Фильченков» на пути в Сирию вошел в воды Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что судно направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.

Данный поход является седьмым для российского десантника.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...