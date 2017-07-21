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Российский военный корабль вошел в Средиземное море
21 июль 2017 (16:51)
Российский десантный корабль «Николай Фильченков» на пути в Сирию вошел в воды Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что судно направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.
Данный поход является седьмым для российского десантника.
Отмечается, что судно направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.
Данный поход является седьмым для российского десантника.
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