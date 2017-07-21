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В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков
21 июль 2017 (13:32)
В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков-мотоциклистов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.
Инцидент произошел в селе Дубовый Мыс Нанайского района. 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот. После столкновения мотоцикл опрокинулся.
В результате погибли водитель и его 15-летний приятель, который находился на пассажирском сидении.
В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.
Инцидент произошел в селе Дубовый Мыс Нанайского района. 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот. После столкновения мотоцикл опрокинулся.
В результате погибли водитель и его 15-летний приятель, который находился на пассажирском сидении.
В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.
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