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В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков

В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков-мотоциклистов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.



Инцидент произошел в селе Дубовый Мыс Нанайского района. 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот. После столкновения мотоцикл опрокинулся.



В результате погибли водитель и его 15-летний приятель, который находился на пассажирском сидении.



В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.

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