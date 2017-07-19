Станислав Киселев: Мы всегда открыты партнерству

— Сегодня мы работаем в партнерском формате над развитием инженерных систем — это проекты «Умный дом», «Умная квартира». По такому же принципу выстраиваем отношения с управляющей компанией в Академическом. Кроме того, сейчас мы движемся в сторону совместных проектов в коммерческой недвижимости. Активно развиваем партнерские программы по дизайн-отделке квартир и их меблировке: в ближайшее время представим эти решения рынку.Мы открыты сотрудничеству и с точки зрения генподряда в строительстве: сегодня на площадках Академического в качестве генподрядчиков работают крупнейшие застройщики Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» и «Стройтек». Сегодня мы активно внедряем партнерские отношения в формате совместной реализации инвестиционных проектов в других регионах присутствия Группы, и думаю, что Академический в этом смысле не станет исключением. Тем более что планы по наращиванию темпов строительства района очень серьезные. В ближайших планах — выйти на 150 тыс. кв. м. вводимого жилья. Проект масштабный, с огромным потенциалом развития — работы хватит на всех.Также нужно отметить, что при строительстве медкластера в Академическом нам не обойтись без партнерских схем. Это специфический проект, и в его реализации будет задействовано очень много участников.— Думаю, сегодня никто не скажет точный диагноз состояния рынка. У всех своя «картина мира», и каждый застройщик исходит из собственной оценки ситуации.При этом можно обозначить ряд вполне очевидных вещей. Первое — сегодня на рынке нет каких-либо потрясений. Он не взлетает резко вверх, не показывает существенных падений, каких-либо принципиальных изменений не происходит. Второе — на рынке можно видеть как весьма успешные проекты, демонстрирующие повышательную динамику, и примером тому может служить Академический, так и проекты, показывающие резкое падение. Все это является следствием структурных изменений спроса на рынке. Потребитель резко переориентировался на качественное предложение. Третье — рост цен на услуги генподряда, инженерное оборудование и материалы (примерно на 10-12%).— Сегодня можно сказать, что проекты, демонстрирующие демпинг, — это проекты с «зашитыми» внутрь проблемами. Потому что в настоящее время на рынке увеличилась себестоимость строительства, и никто из застройщиков не может обеспечить себе устойчивое существование в условиях низких цен. Поэтому если проект демонстрирует снижение цен, это априори является сигналом о наличии в нем проблем.Если смотреть на Академический, по прошлому году увеличение цены было порядка 500 руб. за кв. м. Думаю, что все проекты — крупные, федерального масштаба, реализуемые ключевыми игроками — будут двигаться по пути повышения цены. Сегодня мы наблюдаем достаточно комфортный период, когда есть эксклюзивные условия по ипотеке, очень широкий набор предложений: можно выбрать себе квартиру на любой вкус, любого качества, и пока еще действуют цены, которые сформировались в 2015 — начале 2016 года. В дальнейшем, я думаю, их динамика будет положительной.Что касается избыточного предложения, то это скорее условная и ситуативная оценка. В России обеспеченность жильем ниже европейского уровня. Сегодня есть объем предложения, которого рынок давно уже не видел, но эта ситуация продлится максимум год-полтора. Если будет продолжаться торможение запуска новых проектов, думаю, в ближайшем времени рынок столкнется с дефицитом предложения. Поэтому переизбытка нет, а дополнительный объем, который сформировался на рынке жилья, в краткосрочной перспективе будет исчерпан.— Уже давно на рынке жилья ситуация не позволяет быстро продавать все, что построено. Энергоэффективностью, инновационными технологиями, новациями в архитектуре, в градостроительстве мы начали заниматься в Академическом с момента его основания. И любой проект сегодня от стадии запуска и даже предварительной подготовки постоянно развивается. В настоящее время ключевой фактор нормального и успешного существования на рынке — это возможности застройщика представить ему что-то новое. В свое время мы делали ставку на качество архитектуры, социальной среды, строительства. Сегодня в приоритете энергоэффективность, инновационные технологии. Думаю, что это станет серьезным толчком к укреплению позиций Академического. Мы ни в коем случае не останавливаем инновационные разработки, наоборот, серьезно инвестируем в них.Сегодня Академический показывает эксклюзивный уровень энергоэффективности. Компания «КОРТРОС» в этом проекте, как и в своей деятельности в целом, стала пионером в разработке и внедрении систем «умный дом», «умная квартира» при строительстве жилья стандарт- и комфорт-класса. И мы активно движемся в данном направлении вне зависимости от внешней среды.— Сегодня мы выстраиваем проект Академический таким образом, чтобы вовлекать в его идейное и технологическое развитие жителей района. Мы создаем интернет-платформы для качественного общения населения, в том числе чтобы получать запросы и требования и внедрять идеи, которые идут непосредственно от жителей.В этом серьезная перспектива: мы имеем от самого клиента информацию о том, что будет востребовано сегодня либо завтра, и делаем наших жителей соавторами того продукта, который впоследствии будет представлен на рынке. За этим стоит значительная технологическая работа. В Академическом будет создано интернет-пространство не только для общения жителей, но и для дополнительного комфорта в части выбора новых квартир, способа отделки, работы с управляющей компанией, с застройщиком. В данном пространстве будут обсуждаться требования к качеству жилья, возможности для проведения культурно-массовых мероприятий, интеллектуального развития — что угодно. Все это будет сделано на одной технологической платформе.— В этом году будет осуществлено строительство первого этапа ул. Академика Сахарова и Тенистой. На следующий год в предварительных планах — завершение строительства улицы Академика Сахарова и начало строительства развязки ул. Вильгельма де Геннина и Объездной.Помимо этого, мы очень серьезно прорабатываем проектные решения по трамвайной линии. Общественный транспорт району необходим, и мы просчитываем оптимальную маршрутную сеть: на нее будет положена экономическая модель и сформирован инвестиционный проект. Это нестандартная задача для компании «КОРТРОС», она будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства.— Мы заинтересованы в скорейшей его реализации и будем делать все для его воплощения в жизнь.