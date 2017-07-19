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В Екатеринбурге закрыли кафе-кондитерскую «Маноло Пряник» за антисанитарию

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Октябрьский районный суд приостановил деятельность кафе-кондитерской «Маноло Пряник» на 60 дней из-за нарушения норм санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.



В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что помещения кафе по адресу ул. Красноармейская, 37 не соответствуют санитарным правилам, допускается перекрестное движение персонала и посетителей, чистой и грязной посуды, готовой продукции и сырья. Цеха не распределены по функциональному назначению: мясной совмещен с цехом оформления кондитерских изделий.



Также на предприятии общепита выявили нарушения условий хранения пищевых продуктов на складе. Кондитерские изделия, ягоды, зелень, молочная продукция и полуфабрикаты хранились с нарушением товарного соседства, а сладости не имели маркировки с временем изготовления.



Кроме того, «Маноло Пряник» не проводил лабораторный контроль выпускаемой продукции, нарушал требования к маркировке производственного и уборочного инвентаря, а также личной и санитарной одежды персонала, мытью посуды, проведению санитарной уборки и текущего ремонта. На момент проверки у сотрудников отсутствовали медицинские книжки.



Отмечается, что лабораторные исследования смывов с производственного инвентаря и проб еды показали санитарные нарушения по микробиологическим показателям.



Руководству организации дали 60 дней на устранение выявленных нарушений.

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