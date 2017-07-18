Дайджест

В Турции продлили действие режима ЧП

18 июль 2017 (17:22)

Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. Как отмечает издание, в частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Ранее в понедельник турецкое правительство направило в парламент запрос о продление режима. Отмечается, что решение в законодательном органе было принято при поддержке депутатов правящей Партии справедливости и развития.

Впервые режим ЧП сроком на три месяца был введен в Турции 21 июля 2016 года, через шесть дней после попытки госпереворота.

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