Дайджест
В Турции продлили действие режима ЧП
18 июль 2017 (17:22)
Парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. Как отмечает издание, в частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Ранее в понедельник турецкое правительство направило в парламент запрос о продление режима. Отмечается, что решение в законодательном органе было принято при поддержке депутатов правящей Партии справедливости и развития.
Впервые режим ЧП сроком на три месяца был введен в Турции 21 июля 2016 года, через шесть дней после попытки госпереворота.
Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. Как отмечает издание, в частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Ранее в понедельник турецкое правительство направило в парламент запрос о продление режима. Отмечается, что решение в законодательном органе было принято при поддержке депутатов правящей Партии справедливости и развития.
Впервые режим ЧП сроком на три месяца был введен в Турции 21 июля 2016 года, через шесть дней после попытки госпереворота.
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