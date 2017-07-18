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У берегов Камчатки объявлена угроза цунами

На острове Беринга в селе Никольское после землетрясения объявлена угроза цунами, однако высота волны составит не более полуметра. Об этом сообщили ТАСС в краевом главке МЧС России.



В главке добавили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой два-три балла. Жертв и разрушений нет.



Кроме того, угроза цунами была объявлена в Северо-Курильске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Отмечается, что под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть города.



В районе была включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района было дано указание немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 40 метров над уровнем моря, избегая при этом русел рек и ручьев.

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