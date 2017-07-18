Дайджест
У берегов Камчатки объявлена угроза цунами
18 июль 2017 (13:10)
На острове Беринга в селе Никольское после землетрясения объявлена угроза цунами, однако высота волны составит не более полуметра. Об этом сообщили ТАСС в краевом главке МЧС России.
В главке добавили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой два-три балла. Жертв и разрушений нет.
Кроме того, угроза цунами была объявлена в Северо-Курильске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Отмечается, что под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть города.
В районе была включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района было дано указание немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 40 метров над уровнем моря, избегая при этом русел рек и ручьев.
В главке добавили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой два-три балла. Жертв и разрушений нет.
Кроме того, угроза цунами была объявлена в Северо-Курильске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Отмечается, что под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть города.
В районе была включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района было дано указание немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 40 метров над уровнем моря, избегая при этом русел рек и ручьев.
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