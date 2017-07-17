Деньги не дойдут до МСП

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выступает приоритетом экономической политики государства. Для расширения мер господдержки Минэкономразвития увеличило лимиты финансирования программы льготного кредитования, но, по оценкам экспертов, данная мера не повысит доступность кредитных ресурсов как в регионах, так и на уровне Российской Федерации.На прошлой неделе Министерство экономического развития РФ увеличило лимиты по «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» («Программа 6,5») на 50 млрд руб. Теперь объем финансирования в рамках госпрограммы составляет 175 млрд руб.Напомним, что целью «Программы 6,5» является поддержка малого и среднего бизнеса путем предоставления льготных кредитов. В рамках данной меры фиксированная процентная ставка по кредиту для малых предприятий составляет 10,6% годовых, для средних — 9,6%. Кредит на сумму от 5 млн руб. до 1 млрд руб. получают организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в приоритетных отраслях — сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, туризм, деятельность в сфере здравоохранения и утилизации отходов.По данным правительства РФ, в 2016 году в рамках программы малые и средние компании привлекли кредиты на сумму свыше 172 млрд руб. В Минэкономразвития отмечают, что повышение лимита позволит расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию в регионах.По словам экспертов, в настоящее время получить кредит малым и средним предприятиям крайне сложно. Однако увеличение кредитного лимита — не та мера, которая позволит улучшить ситуацию.«Кредитная система работает против малого бизнеса. Например, отзыв лицензии у «Югры» оставит без денежных ресурсов огромное количество малых и средних бизнесменов. Вроде меры поддержки есть, а их доступность — под большим вопросом. Условия получения кредитов нереальные, нужно иметь залог, поручителей. От того, что лимиты по программе кредитования увеличили, доступнее они не стали. Вот если бы озаботились изменением условий, чтобы было выгоднее работать «в белую», тогда другой разговор. А так мы уже видим негативные последствия: доля занятых в малом бизнесе сокращается, теневая экономика растет», — пояснил президент Фонда развития предпринимательства Свердловской области Владимир Лобок.Отметим, что по данным Росстата и ФНС России, с 2010 по 2016 год количество занятого населения у субъектов МСП сократилось на 3,2 млн человек или на 16,9%. Сокращение рабочих мест сопровождается ростом неформальной занятости.О невыполнении цели по расширению льготного кредитования в регионах в рамках «Программы 6,5» также свидетельствуют данные Свердловскстата. В 2015 году в Свердловской области господдержку получили около 12 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, это всего лишь 1,5% от общего количества подобных предприятий в регионе.По словам президента Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, доктора технических наук Анатолия Филиппенкова, сначала необходимо подстроить законы под МСП.«Как правило, все кредиты, даже льготные, на длинный срок не дают, поэтому для многих они заканчиваются финансовой несостоятельностью. В Европе ставки по кредитам малому и среднему бизнесу составляют 3-4%, а у нас даже льготные 9-10%. В первую очередь надо менять федеральное законодательство в пользу малого бизнеса, а уже потом кредитную систему», — поделился А. Филиппенков.Действительно, для помощи малым и средним предприятиям необходимо если не вводить новые законы, то хотя бы соблюдать имеющиеся. Так, по результатам проверки Счетной палатой РФ Федерального казначейства выяснилось, что главное учреждение казначейской системы страны «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в 2016 году не исполнило требование закона о госзакупках. Лишь 12,17% от общего объема закупок орган разместил у субъектов малого и среднего предпринимательства, в то время как обязательная по закону норма — 15%. К сожалению, этот случай — не единичный в российской практике.Кроме того, срок льготного кредитования по программе «Шесть с половиной» составляет всего 3 года. По нетрудным подсчетам можно прийти к выводу, что, если малое предприятие возьмет минимально возможную сумму кредита в 5 млн руб. под 10,6% годовых, ежемесячный платеж составит 162,7 тыс. руб., то есть почти 2 млн руб. в год. Даже такая сумма может стать критической для финансовой состоятельности небольшой компании.Конечно, ставки, предлагаемые в рамках программы, меньше установленных вне мер государственной поддержки. Если рассматривать кредитные предложения для бизнеса того же Сбербанка, то самая низкая ставка составляет 11,8%. Но задуманная в качестве поддержки бизнесу, программа по большей степени играет на руку кредитным организациям. Так, участвующие в ней банки получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% (вместо установленных 9%). Именно поэтому, собственно, мера и получила название «Программа 6,5».Как отмечают аналитики и эксперты, увеличение лимитов по «Программе 6,5» не приведет к расширению доступности кредитных ресурсов для участников малого и среднего бизнеса. Для реализации этой задачи необходимо, в первую очередь, решить вопрос с высокой фискальной налоговой нагрузкой на субъекты МСП, недобросовестной конкуренцией крупных компаний и кредитной политикой Банка России в части санации банков.