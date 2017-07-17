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Жители Венесуэлы проголосовали против созыва Учредительного собрания

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме» в воскресенье, высказались против инициативы президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание. Об этом сообщает Reuters.



Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98% участников плебисцита.



Как уточняет «Интерфакс», ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателей.

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