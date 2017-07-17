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ММК проспонсировал строительство досугового центра в детском загородном комплексе

В детском загородном центре «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК) благодаря финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината к новому оздоровительному сезону был построен детский клуб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Объемно-пространственные и архитектурные решения здания вместимостью до 350 человек выполнены с учетом внутренних функциональных связей, установленных для учреждений дополнительного образования детей, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.



Планировка клуба включает в себя следующие помещения: входной узел с тамбуром, просторный вестибюль — универсальная площадка для проведения детских мероприятий, гардероб, кабинеты, актовый зал на 298 человек с эстрадой, смежную с эстрадой артистическую и подсобное помещение для хранения инвентаря. Теперь здесь можно будет смотреть кинофильмы, проводить аудио- и видеоконференции, устраивать различные праздники.



«На благоустроенной территории «Уральских зорь» создана прекрасная инфраструктура отдыха и оздоровления, в том числе и круглогодичного — есть стадион, крытый бассейн, библиотека, спортивно-игровой зал и многое другое. Центр «Уральские зори» детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» завоевывал первое место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» конкурса областного минобрнауки «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей Челябинской области», — говорится в сообщении.



В строительство и оснащение клуба ММК вложил почти 74 млн руб., из которых 12 млн руб. потратили на современное световое и звуковое оборудование. Здание площадью 1,5 тыс. кв.м было построено в кратчайшие сроки — всего за 9 месяцев, для чего работы проводились в две смены. Проектная документация для строительства разработана ОАО «Магнитогорский Гипромез», строительные работы выполнены генеральным подрядчиком — ООО «Промвысота».

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