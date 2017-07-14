Кризис
Средств в Фонде страхования вкладов АСВ может не хватить на выплату вкладчикам банка «Югра»
14 июль 2017 (17:27)
Неиспользованный остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов в настоящее время составляет 163 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора АСВ Юрия Исаева.
Напомним, ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
По словам Ю. Исаева, в настоящее время лимит долга АСВ перед ЦБ составляет 820 млрд руб., фактически от ЦБ получено 657 млрд руб. При этом неиспользованный остаток — 163 млрд руб.
«Надо иметь ввиду, что, как правило, при выборе банков-агентов, выплачивающих возмещение, они идут на авансирование выплат, предоставляя АСВ отсрочку до 3 месяцев. Авансирование с учетом будущих поступлений взносов в систему страхования позволит справиться с нагрузкой без дополнительного займа», — сказал Ю. Исаев.
«Если будет понятно, что существующего лимита может не хватить, мы оперативно обратимся к совету директоров АСВ с просьбой поддержать обращение к Банку России об увеличении этого лимита», — отметил глава агентства.
Ю. Исаев указал, что АСВ в последнее время испытывает значительную нагрузку на свой фонд. Всего произошло больше 400 страховых случаев, 3,3 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере более 1,5 трлн руб.
Напомним, ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
По словам Ю. Исаева, в настоящее время лимит долга АСВ перед ЦБ составляет 820 млрд руб., фактически от ЦБ получено 657 млрд руб. При этом неиспользованный остаток — 163 млрд руб.
«Надо иметь ввиду, что, как правило, при выборе банков-агентов, выплачивающих возмещение, они идут на авансирование выплат, предоставляя АСВ отсрочку до 3 месяцев. Авансирование с учетом будущих поступлений взносов в систему страхования позволит справиться с нагрузкой без дополнительного займа», — сказал Ю. Исаев.
«Если будет понятно, что существующего лимита может не хватить, мы оперативно обратимся к совету директоров АСВ с просьбой поддержать обращение к Банку России об увеличении этого лимита», — отметил глава агентства.
Ю. Исаев указал, что АСВ в последнее время испытывает значительную нагрузку на свой фонд. Всего произошло больше 400 страховых случаев, 3,3 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере более 1,5 трлн руб.
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