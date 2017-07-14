Кризис

Более 25 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов

В этом году судебные приставы УФССП России по Свердловской области временно ограничили выезд за пределы Российской Федерации 25 347 должникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Среди «невыездных» большее количество составляют граждане, не погасившие уголовные штрафы — их 2 402 человека, алименты — 6 178 граждан, кредиты — 5,76 тыс. должников, включая 78 ипотечных кредитов. Еще 1 405 человек проигнорировали долги за жилищно-коммунальные услуги.

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