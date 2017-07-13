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Мейвезера обвинили в неуплате налогов

Налоговое управление США (IRS) обвинило американского боксера Флойда Мэйуэзер-младшего в том, что он не заплатил 22,2 млн долл. США налогов в 2015 году. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на AP.



В тот год спортсмен провел один из самых известных боев в своей карьере, победив филиппинца Мэнни Пакьяо. По данным СМИ, американец заработал за данный бой больше 200 млн долл. США.



В ответ на обвинение Мэйуэзер-младший сказал, что заплатил 26 млн налогов в 2015 году и уверен, что если бы были какие-то расхождения, то его оповестили бы раньше.



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