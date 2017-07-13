«Иннопром-2017»: Группа ЧТПЗ презентовала программу «Будущее Белой металлургии»

Группа ЧТПЗ принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Компания презентовала стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии». В его основе — арт-объекты, созданные студентами при участии медиахудожника Дмитрия Морозова, работающего в технологических жанрах: робототехнике, звуковом и научном искусстве.Отметим, что образовательный проект Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров реализуется с 2011 года на основе дуальной системы обучения в рамках государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем. Он направлен на подготовку профессиональных кадров по пятнадцати востребованным в металлургической отрасли профессиям. Общий объем инвестиций Группы ЧТПЗ в «Будущее Белой металлургии» составляет 700 млн руб.Студенты обучаются бесплатно. Компания предоставляет участникам программы общежитие, компенсирует затраты на питание, выплачивает отличникам повышенную стипендию. Затраты Группы ЧТПЗ на обучение каждого студента составляют 1 млн руб. За время действия образовательной программы «Будущее Белой металлургии» подготовлено свыше 400 квалифицированных рабочих. Выпускники программы не связаны обязательством работать на предприятиях Группы ЧТПЗ по окончании обучения. Однако лучшим выпускникам компания гарантирует трудоустройство.Программа обучения основана на немецкой дуальной системе: 40% учебного времени занимает теория, 60% — отведено практическим занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.Общая площадь Образовательного центра составляет 7,5 тыс. кв. м. Он оснащен лабораториями, симуляторами прокатных станов производства ведущих компаний мира. В экспериментальном корпусе центра установлено самое современное трубное и металлургическое оборудование, используемое на производстве Группы ЧТПЗ. Стоимость каждого учебного комплекса составляет от 5 до 30 млн руб.Образовательный центр Группы ЧТПЗ обладает собственной методической базой для осуществления модульной программы дуального обучения, подготовки и развития наставников, обучения и аттестации персонала предприятия и внедрения международных стандартов WorldSkills.С первого курса студенты проходят практику на разных производственных участках Группы ЧТПЗ, за каждым из них закреплен наставник из числа опытных мастеров. Будущие металлурги учатся работать на действующих производственных линиях Финишного центра и оборудовании электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» в Первоуральске, а также в цехе «Высота 239» и «ЭТЕРНО» в Челябинске.Учащиеся выпускных курсов проходят оплачиваемую стажировку на производствах Белой металлургии. Во время стажировки студенты пользуются социальными привилегиями сотрудников компании.Образовательная программа Группы ЧТПЗ предполагает не только получение профессиональных знаний и навыков, но и рассчитана на всестороннее развитие будущих металлургов. Учащиеся погружены в корпоративную культуру предприятия, активно изучают английский язык, историю, литературу и другие гуманитарные дисциплины. Студенты участвуют в культурных и спортивных мероприятиях компании. В Образовательном центре регулярно проходят встречи с деятелями культуры и искусства.Программа «Будущее Белой металлургии» признана Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования.