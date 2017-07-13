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В Крым поставят еще две газовые турбины

В Крым из России доставлены еще две газовые турбины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.



Указывается, что такую информацию агентству предоставили лица, видевшие оборудование в порту Феодосии. Подтверждения того, что эти турбины произведены компанией Siemens, у Reuters нет, но отмечается, что их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем концерна.



6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.

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