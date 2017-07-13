Дайджест
В Крым поставят еще две газовые турбины
13 июль 2017 (11:53)
В Крым из России доставлены еще две газовые турбины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.
Указывается, что такую информацию агентству предоставили лица, видевшие оборудование в порту Феодосии. Подтверждения того, что эти турбины произведены компанией Siemens, у Reuters нет, но отмечается, что их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем концерна.
6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.
Указывается, что такую информацию агентству предоставили лица, видевшие оборудование в порту Феодосии. Подтверждения того, что эти турбины произведены компанией Siemens, у Reuters нет, но отмечается, что их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем концерна.
6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.
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