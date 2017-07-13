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В Москве скончалась Тамара Миансарова

В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка России, певица Тамара Миансарова. Об этом РИА Новости сообщил ее супруг Марк Фельдман.



Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду вечером в Первой градской больнице. Он отметил, что 6 июля артистку госпитализировали с воспалением легких.



Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени Чайковского по классу фортепиано она работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.

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