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В Москве скончалась Тамара Миансарова
13 июль 2017 (11:53)
В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка России, певица Тамара Миансарова. Об этом РИА Новости сообщил ее супруг Марк Фельдман.
Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду вечером в Первой градской больнице. Он отметил, что 6 июля артистку госпитализировали с воспалением легких.
Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени Чайковского по классу фортепиано она работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.
Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду вечером в Первой градской больнице. Он отметил, что 6 июля артистку госпитализировали с воспалением легких.
Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории имени Чайковского по классу фортепиано она работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.
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