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Китай призвали остановить экспорт нефти в КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Гамбурге призвал председателя КНР Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в Северную Корею. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники, близкие к японскому правительству.



«Сейчас критически важно усилить давление на КНДР, и я хочу, чтобы вы сыграли более конструктивную роль», — приводятся слова Абэ, сказанные главе КНР.



Как отмечается, большую часть нефти Северная Корея импортирует из Китая. По данным газеты, Си ответил премьеру Японии, что КНР выполняет свою часть касательно соблюдения санкций, наложенных на КНДР ООН. В основном они касаются прекращения экспорта угля в КНДР.

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