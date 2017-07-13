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США одобрили продажу Румынии ЗРК Patriot

Госдепартамент одобрил продажу зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии. Об этом сообщает управление военного сотрудничества минобороны США, передает портал «Лента.ру».



Уточняется, что Бухарест запросил семь комплексов Patriot вместе с комплектующими. Общая стоимость ЗРК и оборудования составляет 3,9 млрд долл. США.



«Это предлагаемая сделка позволит улучшить проведение внешней политики и национальную безопасность США путем помощи в улучшении безопасности союзника по НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.

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