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США одобрили продажу Румынии ЗРК Patriot

13 июль 2017 (11:52)

Госдепартамент одобрил продажу зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии. Об этом сообщает управление военного сотрудничества минобороны США, передает портал «Лента.ру».

Уточняется, что Бухарест запросил семь комплексов Patriot вместе с комплектующими. Общая стоимость ЗРК и оборудования составляет 3,9 млрд долл. США.

«Это предлагаемая сделка позволит улучшить проведение внешней политики и национальную безопасность США путем помощи в улучшении безопасности союзника по НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.

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