Дайджест
За отказ удалить ложь в соцсетях предложили ввести многомиллионные штрафы
12 июль 2017 (16:52)
Депутаты Госдумы от «Единой России» сообщили о внесении законопроекта, вводящего штраф до 50 млн руб за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам автора инициативы, ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн руб., а для юридических лиц — от 30 до 50 млн руб. Законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа — «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По его словам, операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию.
«И информация должна быть заблокирована в течение суток», — пояснил представитель ЕР.
Штрафы будут прописаны в КоАП. Сообщается, что инициатива была поддержана на Координационном совете и экспертных советах фракции «ЕР».
По словам автора инициативы, ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн руб., а для юридических лиц — от 30 до 50 млн руб. Законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа — «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По его словам, операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию.
«И информация должна быть заблокирована в течение суток», — пояснил представитель ЕР.
Штрафы будут прописаны в КоАП. Сообщается, что инициатива была поддержана на Координационном совете и экспертных советах фракции «ЕР».
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