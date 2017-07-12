«Иннопром-2017»: ЕВРАЗ представил износостойкие плиты кристаллизаторов

ЕВРАЗ принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. На стенде компании презентовали результаты сотрудничества ЕВРАЗ НТМК и совместной российско-японской компании «Мишима Машпром» в области применения современных плит кристаллизаторов на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) конвертерного цеха.В 2010 году Машпром совместно с УрФУ предложили НТМК экспериментально применить для МНЛЗ № 4 стенки с газотермическим покрытием, позволяющим значительно увеличить стойкость плит. Покрытие разработали с учетом условий эксплуатации на МНЛЗ № 4. После этого началась опытно-промышленная эксплуатация стенок кристаллизаторов с газотермическим покрытием. Уже в 2011 году были получены результаты, существенно превышающие показатели ведущих зарубежных аналогов.Инновационные плиты кристаллизаторов с газотермическим покрытием смогли выдержать 3 тыс. 984 плавки без замены, что соответствует 637 тыс. 440 т разлитого металла или 151,4 км сляба толщиной 250 мм. Это неофициальный мировой рекорд по объему разливаемой стали через кристаллизатор без промежуточного ремонта.Сегодня МНЛЗ № 4 ЕВРАЗ НТМК полностью переведена на плиты кристаллизаторов с уникальным газотермическим покрытием, что позволило отказаться от закупки импортного оборудования и обеспечить поставку высококачественной продукции от производителя, находящего в непосредственной близости к комбинату.Высокая стойкость кристаллизаторов позволила получить значительный экономический эффект за счет сокращения количества ремонтов и времени на обслуживание техники. Повысилась годовая производительность, а также снизилась относительная стоимость разливки одной плавки металла. Экономия за счет снижения затрат на плиты кристаллизаторов МНЛЗ № 4 при достижении 3 тыс. 984 плавки составила 138,41 евро с каждой плавки по сравнению с европейскими производителями стенок с гальваническим Ni-Co покрытием.В Нижнем Тагиле на производственной площадке НПП «Машпром» был создан производственный комплекс, который на сегодняшний день обеспечивает плитами кристаллизаторов с уникальным покрытием не только ЕВРАЗ НТМК, но и другие металлургические комбинаты России: Северсталь, ММК, ОМК, НЛМК, Уральская сталь, Мечел и другие предприятия, которые вводили в эксплуатацию современные МНЛЗ, требующие применение высокоэффективных стенок кристаллизаторов. Эта технология повышает конкурентоспособность уже не отдельно взятого завода, а металлургической отрасли в РФ в целом.Отметим, что ЕВРАЗ НТМК является первым предприятием в России, которое решилось испытать плиты кристаллизаторов с газотермическим покрытием. Результаты от этих нововведений превзошли все ожидания.Также на «Иннопроме-2017» также было подписано трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром». Документ определяет намерения о сотрудничестве по развитию коксохимического производства на нижнетагильском комбинате. Соглашение подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, управляющий директор ЗАО «Машпром» Александр Котельников, руководитель европейского представительства NIPPON STEEL в Дюссельдорфе Масуда Суичи.Документ предполагает, что японские инженеры проведут обследование установки сухого тушения кокса и оборудования углеподготовительного цеха ЕВРАЗ НТМК и дадут рекомендации по применению передовых японских технологий для дальнейшего технического перевооружения производства. Это решение позволит повысить эффективность работы нижнетагильского предприятия.