Кризис

Во II квартале две трети россиян экономили на продуктах питания

Около двух третей российских потребителей во II квартале 2017 года экономили на продуктах питания, используя различные подходы: совершая покупки в более дешевых магазинах, пользуясь промоакциями и приобретая менее дорогие товары. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование потребительских настроений в середине года Sberbank CIB.



«В новой реальности россияне стараются экономить на продуктах питания, используя разные подходы: совершать покупки в дешевых магазинах (68%), пользоваться промоакциями (62%), покупать менее дорогие продукты. Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, увеличилась с 45% в первом квартале 2017 года до 48% во втором квартале 2017 года», — сообщают аналитики.



Общий индекс потребительской уверенности снизился до -15% во II квартале с -10% в I квартале 2017 года. При этом уровень безработицы среди респондентов за тот же период уменьшился до 10,9% с 12,1%. Рост заработной платы в годовом выражении во втором квартале ускорился до 6,5%, однако оказался меньше ожидаемых 8-9%.



Как сообщается в обзоре, отрицательная поквартальная динамика отмечается у всех компонентов индекса, но наибольшее изменение коснулось оценок национального благосостояния (последние 12 месяцев и следующие 12 месяцев).



«Доля респондентов, беспокоящихся по поводу экономического роста, увеличилась во II квартале 2017 года до 35%. Из положительного стоит отметить, что индекс личного благосостояния остался значительно выше уровня II полугодия 2016 года», — отмечают авторы доклада.

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