Дайджест
На Украине напали на здание польского консульства
12 июль 2017 (12:00)
В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Пиротехническое изделие оставило след на ограждении дипломатического представительства, но не нанесло зданию ущерба.
7 июля в Киеве полиция пресекла попытку группы молодых людей забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. «Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого. В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — сообщили в правоохранительных органах.
Пиротехническое изделие оставило след на ограждении дипломатического представительства, но не нанесло зданию ущерба.
7 июля в Киеве полиция пресекла попытку группы молодых людей забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. «Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого. В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — сообщили в правоохранительных органах.
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