Дайджест

На Украине напали на здание польского консульства

В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Пиротехническое изделие оставило след на ограждении дипломатического представительства, но не нанесло зданию ущерба.



7 июля в Киеве полиция пресекла попытку группы молодых людей забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. «Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого. В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — сообщили в правоохранительных органах.

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