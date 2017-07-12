Дайджест

На Украине напали на здание польского консульства

12 июль 2017 (12:00)

В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Пиротехническое изделие оставило след на ограждении дипломатического представительства, но не нанесло зданию ущерба.

7 июля в Киеве полиция пресекла попытку группы молодых людей забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. «Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого. В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — сообщили в правоохранительных органах.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...