Дайджест
В отношении Кержакова завели дело об административном правонарушении
12 июль 2017 (12:00)
В отношении нападающего «Зенита» Александра Кержакова завели дело об административном правонарушении за ловлю лосося в Онежском озере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление Росрыболовства.
«В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в управлении.
В понедельник, 10 июля, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался публикацией Кержакова в Instagram, на которой он изображен с четырьмя лососями. Ловля этой рыбы на территории Карелии и Вологодской области запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) форварду грозит штраф в размере от двух до 5 тыс. руб.
«В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в управлении.
В понедельник, 10 июля, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался публикацией Кержакова в Instagram, на которой он изображен с четырьмя лососями. Ловля этой рыбы на территории Карелии и Вологодской области запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) форварду грозит штраф в размере от двух до 5 тыс. руб.
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