РМК на «Иннопроме-2017»: концепция «Умная медь»

Стенд Русской медной компании традиционно стал одним из наиболее ярких и масштабных на «Иннопроме-2017». В основе экспозиции в этом году лежит концепция «Умная медь»: это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, внедряемый компанией на своих предприятиях. Сегодня стенд РМК стал площадкой значимого для Свердловской и Челябинской областей события: здесь был дан старт разработке Томинского месторождения меди — одного из 50 самых крупных в мире.Презентованная на площадке РМК концепция «Умная медь» заключается в сочетании современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. В первый день выставки о ней рассказал вице-президент Русской медной компании по финансам Максим Щибрик.«Концепция «Умная медь» стала лозунгом нашей компании в этом году, но она объединяет все то, что мы делали в прошлые периоды. Это использование самых современных, передовых технологий, которые сегодня известны в области горной добычи, металлургии, соответствие высоким требованиям к экологии производства. С точки зрения экономики данная концепция для нас означает повышение производительности труда, снижение издержек, увеличение процента извлечения меди из руды, повышение качества готовой продукции. Это имеет прямое отношение и к формированию цены на реализуемую продукцию», — пояснил Максим Щибрик.Второй день «Иннопрома» ознаменовался событием, имеющим особое значение для развития промышленности сразу двух регионов — Свердловской и Челябинской областей. На стенде РМК состоялась торжественная церемония, посвященная началу разработки Томинского медного месторождения.Старт разработке дали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. В мероприятии также приняли участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и член совета директоров РМК Тимербулат Каримов.«Это важное событие для российской горно-металлургической отрасли в целом. Месторождение является одним из самых крупных, но самое главное — это та технология, которая будет реализовываться в этом проекте. Она не просто удовлетворяет всем государственным требованиям, но идет с их превышением: позволяет решать и задачи получения руды, медного концентрата и существующие сегодня экологические проблемы Коркинского разреза», — отметил Денис Мантуров.Напомним, Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Оно входит в 50 самых крупных месторождений в мире, запасы месторождения оцениваются в 660 млн т руды.Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, который обещает стать одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд руб.На будущем комбинате РМК планирует внедрить стандарт «Умная медь», который предполагает максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство.«Сегодня был дан старт разработке Томинского медного месторождения, и в самое ближайшее время мы планируем приступить к возведению Томинского горно-обогатительного комбината. Этот масштабный проект важен не только для нас, но и имеет стратегическое значение для развития всей цветной металлургии страны. В процессе разработки проекта мы изучали лучшие мировые практики производства и уверены в том, что Томинский ГОК станет самым «умным» предприятием отрасли. А это значит, самым безопасным, высокотехнологичным и ответственным», — рассказал председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.Следует отметить, что стенд Группы РМК в этом году демонстрирует применение «умных» технологий во всех компаниях холдинга. Его посетители могут увидеть всю производственную цепочку — от добычи руды до выпуска готовой продукции, побывать в театре технологий, посмотреть голографическое представление, совершить виртуальную прогулку по предприятиям и даже принять участие в виртуальном боксерском поединке.Информация о социальных проектах РМК также представлена гостям и участникам «Иннопрома-2017» посредством новейших высокотехнологичных мультимедиа.