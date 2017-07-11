Дайджест
В США рухнул военно-транспортный самолет
11 июль 2017 (17:07)
В результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек, находившихся на борту. Об этом NBC News сообщил представитель местной службы спасения.
По предварительным данным, разбился C-130 «Геркулес».
Катастрофа произошла вечером в понедельник, 10 июля. Поиск тел погибших продолжается.
Очевидец рассказал, что самолет упал в поле. К тому времени, как он добрался до места, огонь уже разгорелся настолько сильно, что приблизиться к обломкам было нельзя.
Как пишет Fox News, машина, разбившаяся в 140 километрах к северу от города Джексон, принадлежала Корпусу морской пехоты США, где уже подтвердили данную информацию.
По предварительным данным, разбился C-130 «Геркулес».
Катастрофа произошла вечером в понедельник, 10 июля. Поиск тел погибших продолжается.
Очевидец рассказал, что самолет упал в поле. К тому времени, как он добрался до места, огонь уже разгорелся настолько сильно, что приблизиться к обломкам было нельзя.
Как пишет Fox News, машина, разбившаяся в 140 километрах к северу от города Джексон, принадлежала Корпусу морской пехоты США, где уже подтвердили данную информацию.
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