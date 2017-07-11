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Появились новые доказательства смерти лидера ИГ

Боевики из запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава сообщил телеканал «Ас-Сумария», передает ТАСС.



По информации телеканала, члены ИГ назвали имя преемника аль-Багдади.



Сообщения о смерти аль-Багдади появлялись неоднократно. 22 июня о гибели лидера боевиков сообщил МИД России. Ранее о его уничтожении говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен.

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